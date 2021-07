Gkn: l’azienda conferma i licenziamenti. Sindacati infuriati. Irritata anche la viceministra Todde (Di giovedì 15 luglio 2021) 'Azienda conferma i licenziamenti. Niente di fatto al tavolo istituzionale sulla situazione della Gkn convocato dalla viceministro Alessandra Todde. Gli operai e i Sindacati sono infuriati. Parlano di arroganza dell'azienda che non vuole trattare. In effetti, sostiene il fronte sindacale, chi si è presentato al tavolo per la parte datoriale pare non avesse poteri decisionali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 luglio 2021) 'Azienda. Niente di fatto al tavolo istituzionale sulla situazione della Gkn convocato dalla viceministro Alessandra. Gli operai e isono. Parlano di arroganza dell'azienda che non vuole trattare. In effetti, sostiene il fronte sindacale, chi si è presentato al tavolo per la parte datoriale pare non avesse poteri decisionali L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lucatelese : A Firenze 422 lavoratori di Gkn (componenti automotive) mandati a casa con una mail. L’azienda vuole delocalizzare.… - EugenioGiani : Lasciare a casa 422 lavoratori con una mail é inaccettabile. Vedere quei bambini mano nella mano con i propri padri… - EmanuelOian : RT @SimoneFana: Alla GKN di Campi Bisenzio gli operai stanno dando una lezione all'azienda, ai fondi di investimento, alle istituzioni. Vog… - infoitinterno : Trattativa Gkn, l'azienda è in video da Londra: 'Chiusura è irreversibile e non vogliamo tavolo con istituzi… - gnn_cch : RT @AttiviamociUp: Gli operai della #GKN stanno dando una lezione alla proprietà e alle istituzioni. E oggi in una giornata durissima per l… -