Gkn, «Chiusura irreversibile»: così l'azienda affoga il grido dei 422 lavoratori licenziati con una mail - Video (Di giovedì 15 luglio 2021) In prefettura a Firenze il tavolo di confronto tra autorità e vertici aziendali: sotto al palazzo la protesta furiosa degli operai. Lunedì 19 luglio scioperano per solidarietà anche ristoratori e albergatori Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 15 luglio 2021) In prefettura a Firenze il tavolo di confronto tra autorità e verticili: sotto al palazzo la protesta furiosa degli operai. Lunedì 19 luglio scioperano per solidarietà anche ristoratori e albergatori

Advertising

marattin : Comunicare un licenziamento via mail è del tutto inaccettabile. Detto ciò, Gkn sta licenziando per chiusura stabili… - Corriere : La multinazionale Gkn chiude a Firenze: 450 licenziati via mail - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Firenze, trattativa Gkn, c'è la viceministra ma l'azienda è collegata in video da Londra: 'Chiusura è irreversibile' https:… - patriziarutigl1 : RT @repubblica: Firenze, trattativa Gkn, c'è la viceministra ma l'azienda è collegata in video da Londra: 'Chiusura è irreversibile' https:… - rep_firenze : Firenze, trattativa Gkn, c'è la viceministra ma l'azienda è collegata in video da Londra: 'Chiusura è irreversibile… -