Gkn. Al via tavolo per scongiurare licenziamenti, ma azienda insiste: "Stop sito irreversibile" (Di giovedì 15 luglio 2021) Sotto la Prefettura di Firenze, mentre è in corso il tavolo, è iniziato il presidio dei lavoratori della Gkn. Un sit-in per ora animato dal collettivo di fabbrica che dallo stabilimento di Campi Bisenzio si è spostato sotto palazzo Medici Riccardi Leggi su rainews (Di giovedì 15 luglio 2021) Sotto la Prefettura di Firenze, mentre è in corso il, è iniziato il presidio dei lavoratori della Gkn. Un sit-in per ora animato dal collettivo di fabbrica che dallo stabilimento di Campi Bisenzio si è spostato sotto palazzo Medici Riccardi

