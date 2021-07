Giroud è atterrato a Milano Domani le visite con i rossoneri Il video

(Di giovedì 15 luglio 2021) Olivier, lo attende il Milan ed un biennale con opzione da 3 milioni a salire più bonus. Per l’ex calciatore del Chelsea lemediche sono fissate per. Il 34enne di Chambery, Campione del Mondo nel 2018 e vice Campione d’Europa nel 2016, nelle ultime settimane ha voluto sempre e solo il Milan. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

