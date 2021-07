Giorgia Meloni cancella il tweet sui vaccini del 2018 ma tanto gli screen sono ovunque (Di giovedì 15 luglio 2021) C’è stato un tempo, neanche lontano, in cui Giorgia Meloni era pro vaccini. Gli screen dei tweet Meloni vaccini stanno girando per tutta la rete da ieri. «Sui vaccini occorre avere l’umiltà di affidarsi alla comunità scientifica, è un tema che non va affrontato a livello ideologico, lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano i vaccini necessari e obbligatori» è parte di quello che la leader di Fratelli d’Italia – come evidente dagli screen dei tweet – scriveva appena tre anni fa. Ancora, il 19 ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 luglio 2021) C’è stato un tempo, neanche lontano, in cuiera pro. Glideistanno girando per tutta la rete da ieri. «Suioccorre avere l’umiltà di affidarsi alla comunità scientifica, è un tema che non va affrontato a livello ideologico, lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano inecessari e obbligatori» è parte di quello che la leader di Fratelli d’Italia – come evidente daglidei– scriveva appena tre anni fa. Ancora, il 19 ...

