Ginnastica | Olimpiadi 2021 | come cambia l’Italia senza Giorgia Villa? Nuova squadra | scenari e obiettivi a Tokyo

l'Italia ha dovuto cambiare in corso la propria squadra di Ginnastica artistica femminile in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da sabato 23 luglio a domenica 8 agosto. A causa dell'infortunio di Giorgia Villa durante i Campionati Assoluti di sabato scorso, il DT Enrico Casella ha dovuto rinunciare alla bergamasca e inserire Vanessa Ferrari nel quartetto. La Campionessa del Mondo 2006 avrebbe gareggiato da individualista in virtù del pass nominale strappato attraverso la Coppa del Mondo, ma è stata chiamata a sostituire la ...

