Ginevra Pisani, la valletta de “Il pranzo è servito” ha trovato l’amore: si chiama Paolo (Di giovedì 15 luglio 2021) Il cuore di Ginevra Pisani è adesso impegnato, lo ha rivelato in una intervista: “È accaduto all’improvviso. E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato”. Si chiama Paolo, è un fisioterapista e imprenditore. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) Il cuore diè adesso impegnato, lo ha rivelato in una intervista: “È accaduto all’improvviso. E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato”. Si, è un fisioterapista e imprenditore. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

manu_caprabz : RT @axelvassallo: Un’ora in allegria con la simpatia di @insinnaflavio e @pisani_ginevra alle ore 14:00 su @RaiUno con #IlPranzoèServito.… - matteoleo17 : RT @axelvassallo: Un’ora in allegria con la simpatia di @insinnaflavio e @pisani_ginevra alle ore 14:00 su @RaiUno con #IlPranzoèServito.… - axelvassallo : @pisani_ginevra @innocenters @insinnaflavio @RaiUno Sapevo di non aver fatto nulla contro di te @pisani_ginevra ma… - Antonio79B : @axelvassallo @insinnaflavio @pisani_ginevra @RaiUno Francesco che con il suo Pranzo vince 2500 € + € 1500 del valo… - ZicaEliana : Complimenti,Complimentoni al CAMPIONE FRANCESCO che è riuscito a Realizzare il suo PRANZO É SERVITO prima del gioco… -