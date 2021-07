Ginevra Pisani ha un nuovo fidanzato: chi è e cosa fa (Di giovedì 15 luglio 2021) Archiviata da tempo la relazione con Claudio D’Angelo, Ginevra Pisani, co-conduttrice de Il Pranzo è servito, ha un nuovo fidanzato: cosa sappiamo In una recente intervista al settimanale Telepiù, aveva asserito di stare frequentando da qualche mese un medico napoletano, senza tuttavia aggiungere particolari sulla di lui identità: a distanza di qualche giorno, Ginevra Pisani tradisce la propria riservatezza e su Instagram esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Di lui, però, sappiamo solo che si chiama Paolo e che è un ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021) Archiviata da tempo la relazione con Claudio D’Angelo,, co-conduttrice de Il Pranzo è servito, ha unsappiamo In una recente intervista al settimanale Telepiù, aveva asserito di stare frequentando da qualche mese un medico napoletano, senza tuttavia aggiungere particolari sulla di lui identità: a distanza di qualche giorno,tradisce la propria riservatezza e su Instagram esce allo scoperto con il suo. Di lui, però, sappiamo solo che si chiama Paolo e che è un ...

