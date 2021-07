Gilberto Corbellini: "Piano con l'obbligo vaccinale, la libertà è un tema delicato" (Di giovedì 15 luglio 2021) “Quello che è necessario comprendere in prima battuta è che la Francia ha un problema drammatico: oltre il 30% delle persone dichiara di non volersi vaccinare; e il 15-20% si dice esitante. Macron è terrorizzato: per questo, forse, ha deciso di estendere l’obbligo di green pass, perché ha capito che rischia di non tagliare neanche il traguardo 50% delle vaccinazioni. Ma in Italia la storia è diversa”. Gilberto Corbellini, Professore ordinario di storia della medicina presso l’Università La Sapienza di Roma, crede che la discussione sulla necessità di estendere le regole francesi anche all’Italia sia mal impostata. E, se vogliamo, la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) “Quello che è necessario comprendere in prima battuta è che la Francia ha un problema drammatico: oltre il 30% delle persone dichiara di non volersi vaccinare; e il 15-20% si dice esitante. Macron è terrorizzato: per questo, forse, ha deciso di estendere l’di green pass, perché ha capito che rischia di non tagliare neanche il traguardo 50% delle vaccinazioni. Ma in Italia la storia è diversa”., Professore ordinario di storia della medicina presso l’Università La Sapienza di Roma, crede che la discussione sulla necessità di estendere le regole francesi anche all’Italia sia mal impostata. E, se vogliamo, la ...

