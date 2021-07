Giglio Group, accordo commerciale con Greenland Global (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Giglio Group, attraverso la propria controllata “Salotto Brera”, ha siglato un accordo quadro di cooperazione commerciale con la multinazionale Greenland Global Commodity Trading Hub Group, impresa statale cinese con sede a Shangai attiva nel settore delle strategie di consumo e nel commercio internazionale di alta qualità. In base all’accordo, cui seguirà uno specifico contratto di cooperazione, Giglio Group avvia l’operatività tra Salotto Brera ed il buying office di Greenland ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) –, attraverso la propria controllata “Salotto Brera”, ha siglato unquadro di cooperazionecon la multinazionaleCommodity Trading Hub, impresa statale cinese con sede a Shangai attiva nel settore delle strategie di consumo e nel commercio internazionale di alta qualità. In base all’, cui seguirà uno specifico contratto di cooperazione,avvia l’operatività tra Salotto Brera ed il buying office di...

Advertising

MKT_INS : @GiglioGroupSPA ha #siglato un #accordo di cooperazione #commerciale con la multinazionale @Greenland Global Commod… - BJLiguria : Giglio Group: accordo con la multinazionale cinese Greenland per promuovere mercato duty-free -… - orafinanza : Giglio, accordo con Greenland Group per il duty-free in Cina Leggi l'articolo: - alvariis : #ContattiCheAutoComproRCS Perchè non scrivete a Federico Huscher Direttore Commerciale di 7 HYPE Giglio Group, che… - alvariis : #noaicokies Mi sento come Don Chisciotte contro i mulini a vento; ci si è messa anche la soc. #7HYPE Giglio Group i… -