Gianni Versace | trovati due cadaveri nella villa dove fu ucciso lo stilista

(Di giovedì 15 luglio 2021) A Casa Casuarina, il 15 luglio del 1997, lovenne freddato dal serial killer Andrew Cunanan. Ieri, a distanza di 24 anni, duesono stati rinvenuti in quella che oggi è diventata un lussuoso boutique hotel. A trovare i corpi senza vita di due persone è stato il personale dell’hotel entrato per l’ordinaria pulizia della stanza. Le due morti sono ancore avvolte nel mistero, la polizia di Miami sta indagando per capire l’identità delle due persone, che secondo le prime informazioni, dovrebbero essere due uomini adulti. Sarebbero statia poca distanza uno dall’altro ...

