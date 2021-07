Gianni Versace | due cadaveri trovati nella sua villa a Miami | ecco cosa è successo

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un nuovo gialloexdi: a Casa Casuarina gli addetti alle pulizie hanno trovato duenon identificati e non si esclude un legame con l'omicidio dello stilista italiano.in cui 24 anni fa fu uccisosono statidue: la macabra scoperta aCasa Casuarina è stata fatta dagli addetti alle pulizie di Casa Casuarina, oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel. Sono passati 24 anni dall'omicidio di ...

Advertising

SkyTG24 : Miami, trovati 2 cadaveri nella villa dove fu ucciso Gianni Versace - MeredithGreyIT : RT @__overprotected: Oggi sono passati esattamente 24 anni dalla morte di Gianni Versace?? - infoitcultura : Miami, trovati 2 cadaveri nella villa dove fu ucciso Gianni Versace - sofialeggio_ : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #15luglio 1997 Lo stilista Gianni #Versace viene ucciso, all’età di 50 anni, davanti alla sua villa… - neecxlxs : 15 luglio 2021 24 anni dalla morte di Gianni Versace, icona nel mondo della moda, rivoluzionario e innovativo, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Versace

di nuovo giallo a Casa Casaurina , la villa di Miami in cui abitòfino al momento del suo omicidio, avvenuto proprio di fronte all'ingresso della proprietà. Proprio mentre ricorrono i 24 anni dalla morte del noto stilista italiano, arriva dagli Stati ...Nella villa in cui 24 anni fa fu uccisosono stati trovati due cadaveri : la macabra scoperta a Villa Casa Casuarina è stata fatta dagli addetti alle pulizie di Casa Casuarina, oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel. ...15 luglio 1997 – 15 luglio 2021 Giallo a Casa Casuarina, la villa di Miami Beach appartenuta a Gianni Versace ed oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel difronte all’iconica Ocean Drive. All’in ...assassinato a Miami. La polizia conferma la morte. (SEGUE). EMC 15-LUG-97 16:09 NNNN ZCZC0263/RMB B EST S0B NIE TNY USA: GIANNI VERSACE ASSASSINATO (2) (ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - L' assassinio di Ver ...