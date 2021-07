Gf Vip 5, dopo Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis un’altra super protagonista del reality rilascia il suo singolo: il video (Di giovedì 15 luglio 2021) Che estate sarebbe senza la musica? Lo sanno bene molti VIP, che quest’anno si sono dati da fare a suon di note. Sempre più personaggi famosi infatti, hanno voluto rallegrare la bella stagione con la loro musica. Anche molti ex gieffini di Alfonso Signorini si sono cimentati nel canto, sfornando delle vere e proprie hit estive. Prime tra tutte Stefania Orlando, che la musica l’ha sempre masticata, che con il suo Bandolero, sta per raggiungere il milione di visualizzazioni su Youtube. A seguirla è stato Pierpaolo Pretelli, che ha lanciato L’estate più calda, che lo vede innamoratissimo della sua Giulia Salemi nel ... Leggi su isaechia (Di giovedì 15 luglio 2021) Che estate sarebbe senza la musica? Lo sanno bene molti VIP, che quest’anno si sono dati da fare a suon di note. Sempre più personaggi famosi infatti, hanno voluto rallegrare la bella stagione con la loro musica. Anche molti ex gieffini di Alfonso Signorini si sono cimentati nel canto, sfornando delle vere e proprie hit estive. Prime tra tutte, che la musica l’ha sempre masticata, che con il suo Bandolero, sta per raggiungere il milione di visualizzazioni su Youtube. A seguirla è stato, che ha lanciato L’estate più calda, che lo vede innamoratissimo della sua Giulia Salemi nel ...

