Germania travolta dalle alluvioni: almeno 42 morti e decine di dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono ore di tensione in Germania, ogni minuto si aggiorna il bilancio delle vittime e dei danni creati dalle piogge torrenziali che in queste ore hanno colpito i paesi dell’Europa continentale. Situazione drammatica in #Germania per le piogge torrenziali della scorsa notte. In Renania Palatinato 4 persone hanno perso la vita. Nel comune di #Schuld, nell’Eifel,sono crollate 6 case e al momento risultano disperse 30 persone. In Nordreno-Vestfalia sono morti 2 pompieri. pic.twitter.com/inyscufDkB — Jeanne Perego Schimpke (@jeperego) July 15, 2021 “I nostri pensieri vanno alle vittime delle devastanti inondazioni che hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono ore di tensione in, ogni minuto si aggiorna il bilancio delle vittime e dei danni creatipiogge torrenziali che in queste ore hanno colpito i paesi dell’Europa continentale. Situazione drammatica in #per le piogge torrenziali della scorsa notte. In Renania Palatinato 4 persone hanno perso la vita. Nel comune di #Schuld, nell’Eifel,sono crollate 6 case e al momento risultano disperse 30 persone. In Nordreno-Vestfalia sono2 pompieri. pic.twitter.com/inyscufDkB — Jeanne Perego Schimpke (@jeperego) July 15, 2021 “I nostri pensieri vanno alle vittime delle devastanti inondazioni che hanno ...

