Germania, quattro morti e decine di dispersi a causa del maltempo: fiume spazza via le abitazioni – Video (Di giovedì 15 luglio 2021) quattro persone sono morte e più di 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale, dove sei case sono state spazzate via da un fiume: lo ha reso noto oggi la polizia. “Molte delle persone” disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia di Colonia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021)persone sono morte e più di 50 risultano disperse adi forti piogge e inondazioni che hanno colpito laoccidentale, dove sei case sono statete via da un: lo ha reso noto oggi la polizia. “Molte delle persone” disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dalin piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia di Colonia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

