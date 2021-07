Germania, piogge torrenziali e inondazioni: 20 morti, 50 dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno 20 morti e una cinquantina di dispersi a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno colpito i Laender occidentali della Germania. In particolare, le acque hanno trascinato via ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno 20e una cinquantina dia causa dellee delleche hanno colpito i Laender occidentali della. In particolare, le acque hanno trascinato via ...

Advertising

repubblica : ?? Maltempo in Germania, forti piogge provocano alluvioni e crolli: almeno 21 morti e 70 dispersi. 'Situazione dramm… - Tg3web : In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpi… - SkyTG24 : Undici persone sono morte e oltre 70 risultano disperse a causa delle forti piogge e delle #inondazioni che hanno c… - joevasconcellos : RT @Tg3web: In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito la Renani… - lisabluemood : RT @Tg3web: In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito la Renani… -