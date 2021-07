Germania, piogge e inondazioni: 6 morti e almeno 50 dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) Pesante il bilancio del maltempo che imperversa in Germania: 6 morti e almeno 50 dispersi. Fiumi straripati, alberi sradicati e strade inondate (Screen video)Sei morti e almeno 50 dispersi nella località di Schuld, centro della Renania-Palatinato a sud di Bonn, nella Germania occidentale, dove la notte scorsa piogge torrenziali e inondazioni hanno distrutto alcune abitazioni. Lo ha reso noto il portavoce della polizia di Koblenz spiegando che i corpi delle vittime sono stati recuperati in varie zone. “Molti dei ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) Pesante il bilancio del maltempo che imperversa in: 650. Fiumi straripati, alberi sradicati e strade inondate (Screen video)Sei50nella località di Schuld, centro della Renania-Palatinato a sud di Bonn, nellaoccidentale, dove la notte scorsatorrenziali ehanno distrutto alcune abitazioni. Lo ha reso noto il portavoce della polizia di Koblenz spiegando che i corpi delle vittime sono stati recuperati in varie zone. “Molti dei ...

