Germania, morti e dispersi durante le alluvioni nell’ovest del paese (Di giovedì 15 luglio 2021) In Germania le alluvioni e le inondazioni che hanno colpito l’ovest del paese, stanno causando innumerevoli danni e hanno portato al decesso di diverse persone. Le autorità hanno avvertito i cittadini di restare in casa e spostarsi ai piani superiori degli edifici. Le alluvioni in Germania La Germania occidentale, in particolare i laender di Renania-Palatinato, Saarland e Nordreno-Vestfalia, è interessata da forti piogge torrenziali che stanno provocando lo straripamento di diversi fiumi dell’area. L’enorme quantità d’acqua alluvionale, nel comune di Schuld, ha portato allo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Inlee le inondazioni che hanno colpito l’ovest del, stanno causando innumerevoli danni e hanno portato al decesso di diverse persone. Le autorità hanno avvertito i cittadini di restare in casa e spostarsi ai piani superiori degli edifici. LeinLaoccidentale, in particolare i laender di Renania-Palatinato, Saarland e Nordreno-Vestfalia, è interessata da forti piogge torrenziali che stanno provocando lo straripamento di diversi fiumi dell’area. L’enorme quantità d’acqua alluvionale, nel comune di Schuld, ha portato allo ...

