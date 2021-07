Germania, maltempo: almeno 19 morti e 70 dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) La Germania occidentale è stata colpita da forti piogge e inondazioni che hanno trascinato via diverse case. Molte delle persone disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 luglio 2021) Laoccidentale è stata colpita da forti piogge e inondazioni che hanno trascinato via diverse case. Molte delle persone disperse si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - SkyTG24 : Undici persone sono morte e oltre 70 risultano disperse a causa delle forti piogge e delle #inondazioni che hanno c… - Adnkronos : Eccezionale ondata di maltempo in #Germania, piogge e inondazioni: 4 morti, 50 dispersi. - Tg3web : In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpi… - messveneto : Maltempo, 19 vittime e almeno 70 dispersi in Germania. Due i morti in Belgio, l’Olanda schiera l’esercito al confine -