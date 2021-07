Germania, forti piogge e inondazioni: 20 vittime e almeno 70 dispersi. In 200mila senza elettricità (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono salite a 20 le vittime delle forti piogge e le inondazioni che hanno colpito l’ovest della Germania. I laender più colpiti sono il Norderno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. A riferirlo è il quotidiano Bild citando fonti locali. Particolarmente interessata è la città di Schuld, nel distretto di Ahrweiler, dove fino a 70 persone risultano ancora disperse. Secondo fonti della polizia, tra i morti si contano anche due vigili del fuoco deceduti mentre prestavano soccorso. almeno 200mila le persone rimaste senza elettricità. Per far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono salite a 20 ledellee leche hanno colpito l’ovest della. I laender più colpiti sono il Norderno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. A riferirlo è il quotidiano Bild citando fonti locali. Particolarmente interessata è la città di Schuld, nel distretto di Ahrweiler, dove fino a 70 persone risultano ancora disperse. Secondo fonti della polizia, tra i morti si contano anche due vigili del fuoco deceduti mentre prestavano soccorso.le persone rimaste. Per far ...

