Germania devastata dalle inondazioni | almeno 58 morti e decine di dispersi Il maltempo si estende ai Paesi Bassi | 10 mila evacuati a Maastricht

Advertising

Corriere : Germania devastata dall’acqua I morti, i soccorsi, le case sparite - Corriere : Germania devastata dall’acqua I morti, i soccorsi, le case sparite - GFucci58 : RT @Corriere: Germania devastata dall’acqua I morti, i soccorsi, le case sparite - GFucci58 : RT @Corriere: Germania devastata dall’acqua I morti, i soccorsi, le case sparite - MiglioreJAM : RT @Corriere: Germania devastata dall’acqua I morti, i soccorsi, le case sparite -

Ultime Notizie dalla rete : Germania devastata

Maltempo, la strada è un fiume in piena: il salvataggio estremo dei vigili del fuoco Salgono a sette le vittime in Belgio La forte ondata di maltempo nel nord Europa ha colpito anche il ...'Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime delle devastanti inondazioni in Belgio,, Lussemburgo e Paesi Bassi e a coloro che hanno perso la loro casa.', ha scritto su Twitter la ...Intorno al suo centro si sviluppano infatti fenomeni di marcata instabilità, con piogge e temporali che mercoledì hanno devastato i settori occidentali della Germania. Maltempo Europa, vittime e ...Un disastro in Germania, molte le città flagellate dal maltempo. Con inondazioni che hanno provocato danni e vittime in alcune città del paese.