Germania, alluvione devastante: oltre 40 morti e decine di dispersi (Video)

Berlino, 15 lug – devastante alluvione nell'ovest della Germania dove per ora si contano 42 morti e decine di dispersi. Mobilitato l'esercito. Merkel: "Sono sconvolta, è una catastrofe".

Germania, la devastante alluvione

L'alluvione in Germania ha provocato fino ad ora almeno 42 morti, tra cui anche due vigili del fuoco. Secondo la polizia tedesca, nella sola regione di Colonia (la più colpita) sono 20 vittime. oltre alla regione di Colonia è particolarmente colpita anche ...

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - SkyTG24 : Undici persone sono morte e oltre 70 risultano disperse a causa delle forti piogge e delle #inondazioni che hanno c… - Ettore_Rosato : Le immagini che arrivano dalla Germania sono sconvolgenti. Oltre 40 morti, molti dispersi e intere comunità isolate… - Dorian221190 : RT @norabbeauty: Comunque l’alluvione in #Germania ha colpito anche nel paesino dove mio padre ha il negozio, infatti gli si è allagata tut… - Dorian221190 : RT @inews__24: Devastante #alluvione in #Germania, nel distretto di #BadNeuenahrAhrweiller. Al momento si contano oltre quaranta morti e de… -