Gentiloni | ecco come vedo la riforma del Patto di Stabilità Ue

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ladeldidell'Ue dovrà affrontare soprattutto due questioni ineludibili: una contabilizzazione diversa della spesa per investimenti pubblici, soprattutto di quelli per la ...

Advertising

GiammarioDiB : @richi_blu Se passava la sospensiva si andava a Settembre, sai che vuol dire a settembre? Ricordi il governo Gentil… - Massimi47715989 : #GENTILONI SONO PAGATI DA NOI MI DOMANDO COME MAI NBON FANNO RIUNIONI NOMRALI CON COSTI EQUI !!!!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni ecco

Tiscali.it

... raccolta dall'Alleanza contro la povertà e resa norma giuridica dal precedente Parlamento e dal governo, nel 2017. Malo choc: nel 2019 il governo giallo - verde sostituiva il Rei col ...perché il governo ha intenzione di farsi sentire a Bruxelles. Ma per individuare i correttivi ... anche il commissario Ue per l'Economia Paoloavrebbe rassicurato ampi spazi di manovra ...Demos & Pi ha elaborato nei giorni scorsi un sondaggio per il quotidiano La Repubblica. Sono state studiate le intenzioni elettorali degli italiani.continuano, senza sosta, prese di posizioni e articoli che si scagliano contro il Reddito di cittadinanza (Rdc), accusato di aver tradito quanto promesso, ossia 'abolire la povertà'. Ora si intende ab ...