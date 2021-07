Genova, al via i lavori preliminari per il nuovo ospedale Galliera (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono iniziati i trasferimenti degli ambulatori che si trovano nelle palazzine che saranno demolite per lasciar spazio al nuovo ospedale. Andata deserta la gara preliminare, tre mesi di ritardo per i lavori Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono iniziati i trasferimenti degli ambulatori che si trovano nelle palazzine che saranno demolite per lasciar spazio al. Andata deserta la gara preliminare, tre mesi di ritardo per i

Advertising

valigiablu : G8 / Genova: il primo movimento di massa della storia che non chiedeva niente per sé, voleva solo giustizia per il… - _arianna : “È accaduto, può accadere ancora”. Perché è importante parlare ancora del G8 di Genova venti anni dopo… - eziomauro : Ezio Mauro: Ritorno alla Diaz - ardovig : RT @_arianna: “La più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la seconda guerra mondiale”. Perché è importante parlare anc… - Varco001 : RT @valigiablu: G8 / Genova: il primo movimento di massa della storia che non chiedeva niente per sé, voleva solo giustizia per il mondo in… -