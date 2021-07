Genoa: il 24 luglio sfida al Paris Saint - Germain (Di giovedì 15 luglio 2021) La terza amichevole estiva del Genoa di Davide Ballardini sarà contro il Paris Saint - Germain. La sfida di grande prestigio si giocherà ad Orleans sabato 24 luglio alle ore 19. Ad annunciarlo il club ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) La terza amichevole estiva deldi Davide Ballardini sarà contro il. Ladi grande prestigio si giocherà ad Orleans sabato 24alle ore 19. Ad annunciarlo il club ...

Confermata la super amichevole PSG-Genoa a fine luglio

