Gender, anche la Polonia nel mirino Ue. A che serve un’Europa che pensa al sesso degli angeli? (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo l’Ungheria tocca alla Polonia finire nel mirino della Commissione Ue. E sempre in nome di una malintesa tutela dei gay, che in realtà nessuno discrimina ferma restano la radicale opposizione all’ideologia Gender. Così, mentre dal governo di Viktor Orban la Von der Leyen pretende la revoca di una legge approvata da un Parlamento sovrano, a quello guidato da Mateusz Morawiecki chiede in pratica di smantellare le “zone libere dall’ideologia Gender” sorte a partire dal 2019 in diversi comuni e regioni polacche sulla base di autonome risoluzioni. In queste free zone, infatti, la Commissione intravede una possibile ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo l’Ungheria tocca allafinire neldella Commissione Ue. E sempre in nome di una malintesa tutela dei gay, che in realtà nessuno discrimina ferma restano la radicale opposizione all’ideologia. Così, mentre dal governo di Viktor Orban la Von der Leyen pretende la revoca di una legge approvata da un Parlamento sovrano, a quello guidato da Mateusz Morawiecki chiede in pratica di smantellare le “zone libere dall’ideologia” sorte a partire dal 2019 in diversi comuni e regioni polacche sulla base di autonome risoluzioni. In queste free zone, infatti, la Commissione intravede una possibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Gender anche Ddl Zan, "maratona" discussione in Senato. Si continua il 20 luglio "Dispiace che Matteo Renzi parli di 'teoria gender' a scuola, una fake creata da Salvini e Meloni. ... A tutti voi auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari e anche quelli che un domani saranno ...

Moda sostenibile: Nynne e l'empowerment femminile ... una delle artiste della comicità più importanti della Danimarca nonché autrice di Gender Equality, Better Practiced as Workforce Diversity. A completare la compagine di muse per Nuynne anche due ...

Lufthansa, addio a signori e signore: la teoria gender sbarca anche in cielo Affaritaliani.it DDL Zan, il potente discorso di Barbara Masini di Forza Italia: “Proteggiamo i nostri cari dalla paura” – VIDEO A pochi giorni dal coming out pubblico, la senatrice di FI in Senato a sostegno del DDL Zan: "Quando capì di me mia madre mi disse, "ho paura per te"".

Tutto su: lufthansa gender capitale Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

