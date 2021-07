GeForce NOW festeggia il grande traguardo di 1000 giochi (Di giovedì 15 luglio 2021) Il servizio di cloud game-streaming GeForce NOW è arrivato all'incredibile traguardo di 1000 giochi presenti nella sua lista. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa in cui vengono annunciati 13 nuovi giochi che arriveranno questa settimana. Una delle domande più frequenti della community riguarda la possibilità di offrire ai membri una selezione di giochi inclusi al momento dell'iscrizione. Tutti i membri hanno infatti accesso a quasi 100 dei più popolari giochi free-to-play. Questo è uno dei vantaggi che rendono unico il servizio, grazie alla possibilità ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Il servizio di cloud game-streamingNOW è arrivato all'incredibiledipresenti nella sua lista. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa in cui vengono annunciati 13 nuoviche arriveranno questa settimana. Una delle domande più frequenti della community riguarda la possibilità di offrire ai membri una selezione diinclusi al momento dell'iscrizione. Tutti i membri hanno infatti accesso a quasi 100 dei più popolarifree-to-play. Questo è uno dei vantaggi che rendono unico il servizio, grazie alla possibilità ...

Nvidia GeForce NOW raggiunge un grande traguardo! Più di 1.000 giochi disponibili

