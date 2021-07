Gary Neville ci ripensa dopo lo scivolone sull’Italia di giugno (Di giovedì 15 luglio 2021) Quanto dichiarato da Gary Neville qualche settimana fa circa la presunta incapacità dell’Italia di arrivare fino in fondo all’Europeo ha fatto scalpore (ve ne avevamo raccontato nel dettaglio in questo articolo), ma è anche giusto dare risalto a quanto affermato dall’ex campione del Manchester United subito dopo la vittoria della finale di Wembley da parte degli azzurri del CT Roberto Mancini. Stando a quanto riportato da ‘football.london‘, Gary Neville pare essere tornato, almeno in parte, sui suoi passi, rimarcando la propria delusione circa la sconfitta dell’Inghilterra ai rigori, ma dando il giusto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Quanto dichiarato daqualche settimana fa circa la presunta incapacità dell’Italia di arrivare fino in fondo all’Europeo ha fatto scalpore (ve ne avevamo raccontato nel dettaglio in questo articolo), ma è anche giusto dare risalto a quanto affermato dall’ex campione del Manchester United subitola vittoria della finale di Wembley da parte degli azzurri del CT Roberto Mancini. Stando a quanto riportato da ‘football.london‘,pare essere tornato, almeno in parte, sui suoi passi, rimarcando la propria delusione circa la sconfitta dell’Inghilterra ai rigori, ma dando il giusto ...

