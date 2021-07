Gara 4 Finals Nba: Milwaukee pareggia la serie (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella notte si è giocata Gara 4 Finals Nba 2020/2021 I Milwaukee Bucks battono i Phoenix Suns 109-103 pareggiando cosi i conti nella serie. Nella notte tra sabato e domenica Gara 5. Gara 4 Finals Nba: cosa è accaduto? Partono forte i Suns che fanno capire come Gara 3 sia stato solo un incidente di percorso portandosi subito a +9. I Bucks, però, non si disinuscono e recuperano pian piano lo svantaggio grazie a Middleton e Lopez che firmano canestri importanti. A fine primo tempo il risultato è in perfetto equilibrio (57-57). Nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella notte si è giocataNba 2020/2021 IBucks battono i Phoenix Suns 109-103ndo cosi i conti nella. Nella notte tra sabato e domenica5.Nba: cosa è accaduto? Partono forte i Suns che fanno capire come3 sia stato solo un incidente di percorso portandosi subito a +9. I Bucks, però, non si disinuscono e recuperano pian piano lo svantaggio grazie a Middleton e Lopez che firmano canestri importanti. A fine primo tempo il risultato è in perfetto equilibrio (57-57). Nella ...

Advertising

sportli26181512 : NBA, Antetokounmpo svela il mistero dei cambi nel primo quarto: 'Dovevo andare in bagno': Tanto in gara-3 quanto in… - Gazzetta_NBA : Quando Robin diventa Batman: così Middleton ha vinto gara-4 per i Bucks - zazoomblog : Khris Middleton show: riguarda i suoi 40 punti in gara - 4 delle Finals - #Khris #Middleton #show: #riguarda - zazoomblog : Middleton show: riguarda i suoi 40 punti in gara-4 delle Finals - #Middleton #show: #riguarda #punti - DelbonoRoberto : RT @rprat75: Le mie pagelle di Gara 4 delle #NBAFinals: Giannis da 7.5, ma il migliore in campo è Middleton...nonostante Booker da 42 punti… -