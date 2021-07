Gallinari | «Facciamo come l’Italia di Mancini Notti magiche per noi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 luglio 2021) Danilovuole imitare la Nazionale di: ecco le parole del cestista prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo Danilo, cestista dell’Italbasket che si appresta a partire per Tokyo 2020, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Nazionale di. Ecco le sue parole. «Vincendo ci hanno messo un po’ di pressione perché dobbiamo farlo anche noi. Scherzi a parte, è stata una notte magica per tutti perché ovviamente li abbiamo seguiti e loro ci hanno dato l’esempio. Speriamo di imitarli». L'articolo proviene da Calcio News 24.