Friuli-Venezia Giulia, non si presentano alla vaccinazione: sospesi 177 operatori sanitari a Pordenone (Di giovedì 15 luglio 2021) Si dovevano vaccinare a giugno ma non si sono mai presentati all’appuntamento. Così sono stati sospesi. È accaduto a 177 operatori sanitari residenti nella provincia di Pordenone. Il provvedimento, pubblicato dall’azienda sanitaria Friuli occidentale (Asfo), prevede la sospensione dell’attività che comporta il rischio di diffusione del virus, fino all’avvenuta vaccinazione o fino al 31 dicembre. Tra i 177 operatori sanzionati, 46 sono infermieri, come riportano i quotidiani locali. L’azienda sanitaria, appunto, ha agito secondo l’atto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Si dovevano vaccinare a giugno ma non si sono mai presentati all’appuntamento. Così sono stati. È accaduto a 177residenti nella provincia di. Il provvedimento, pubblicato dall’aziendaoccidentale (Asfo), prevede la sospensione dell’attività che comporta il rischio di diffusione del virus, fino all’avvenutao fino al 31 dicembre. Tra i 177sanzionati, 46 sono infermieri, come riportano i quotidiani locali. L’aziendaa, appunto, ha agito secondo l’atto di ...

Advertising

TgrRaiFVG : L'annuncio del raddoppio della centrale nucleare di Krško in Slovenia viene accolto con preoccupazione in Friuli Ve… - Politic01774202 : RT @Mirkosway74: @DiegoFusaro ...e il Presidente delle regione autonoma Friuli Venezia Giulia Sig. Fedriga Massimiliano, (lega) che dice???… - laVitaCattolica : La ripartenza coinvolge anche uno dei luoghi più amati del Friuli - Venezia Giulia, autentica eccellenza nel mondo.… - glgortani : In Friuli Venezia Giulia crescita top del #manifatturiero negli ultimi anni, meglio della media italiana e della… - BellaVeneziaLat : #HotelBellaVenezia ??, un'oasi di relax nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Contattaci: ?+39 0431 59 860 ?info@bel… -