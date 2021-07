Free Britney Spears | la prima vittoria della cantante e la richiesta di «incriminare» il padre

(Di giovedì 15 luglio 2021) Passano le settimane e il caso di Britney Spears e della controversa conservatorship che la lega al padre Jamie dal lontano 2008 continua ad arricchirsi di nuovi particolari. Dopo aver rotto il silenzio in aula, ma aver comunque incontrato le resistenze del giudice che ha deciso di lasciare al padre il controllo delle finanze e la tutela legale della popstar, stavolta Britney torna alla carica con una nuova testimonianza al tribunale di Los Angeles e una richiesta immediata per riprendere la sua autonomia «il prima possibile». La domanda è stata avanzata da Mathew Rosengart, il nuovo avvocato che Britney, per la prima volta in 13 anni, ha potuto ingaggiare in autonomia, senza affidarsi automaticamente a quello nominato dalla corte.

GH0TGHAO : RT @implacata: Ariana Grande scrive “Free Britney” su IG e scrive a Britney “sei tanto amata” raccoglietemi - bitchimluca : @vibeney Madonna chissà tutto lo schifo inedito che uscirà fuori ????? però quando ho letto quel free Britney nel suo… - implacata : Ariana Grande scrive “Free Britney” su IG e scrive a Britney “sei tanto amata” raccoglietemi - orbitelunaire : Forse il free britney movement è la prova che almeno una volta ogni 100 anni un fandom se si coalizza può fare qual… - dadida_1 : @BSNewsItalia L'intero movimento di Free Britney: -

...mentre democratici e repubblicani mettono in discussione il sistema della conservatorship " fra i sostenitori della popstar si contano Elizabeth Warren e Ted Cruz " il neonato movimento...Radio', una giornata dedicata a sostenere la popstar nella sua battaglia per liberarsi dalla tutela del padre. È quanto è stato organizzato per il 14 luglio da Jeff Timmons, membro dei 98 ...Free Britney. Liberate Britney Spears. Per la prima volta la cantante statunitense ha usato l'hashtag #FreeBritney in un post su Instagram. «Sto arrivando, gente ...Continua la battaglia di Britney Spears per liberarsi dalla conservatorship del padre Jamie: dopo la nuova testimonianza in tribunale, arriva anche la nomina del nuovo avvocato che ha permesso alla ca ...