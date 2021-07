Francia, oltre tre milioni di prenotazioni dopo l’annuncio del green pass obbligatorio per i luoghi pubblici (Di giovedì 15 luglio 2021) La decisione di Emmanule Macron, presidente francese, ha avuto un effetto dirompente sulla campagna vaccinale in Francia. Dal momento in cui il Presidente ha comunicato che i luoghi pubblici saranno accessibili solo a chi è in possesso del green pass, il numero di cittadini che ha deciso di vaccinarsi è aumentato vertiginosamente. Sono stati oltre tre milioni i francesi che hanno preso un appuntamento per immunizzarsi contro il covid-19, dopo che lunedì sera è stata annunciata la nuova policy nel paese. A quanto scrive le Figaro, ben 2,6 ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) La decisione di Emmanule Macron, presidente francese, ha avuto un effetto dirompente sulla campagna vaccinale in. Dal momento in cui il Presidente ha comunicato che isaranno accessibili solo a chi è in possesso del, il numero di cittadini che ha deciso di vaccinarsi è aumentato vertiginosamente. Sono statitrei francesi che hanno preso un appuntamento per immunizzarsi contro il covid-19,che lunedì sera è stata annunciata la nuova policy nel paese. A quanto scrive le Figaro, ben 2,6 ...

GDF : #GDF #Roma: scoperta #boutique del #falso in un appartamento di Corso Francia. Sequestrati oltre 600 articoli… - RobertoBurioni : Curiose convergenze. In Francia estrema destra ed estrema sinistra unite nella difesa dei novax. Intanto il solo an… - returnofthema13 : RT @neXtquotidiano: Francia, oltre tre milioni di prenotazioni dopo l’annuncio del green pass obbligatorio per i luoghi pubblici https://t.… - neXtquotidiano : Francia, oltre tre milioni di prenotazioni dopo l’annuncio del green pass obbligatorio per i luoghi pubblici… - GiannijStinson5 : Oltre alle maglie verdi io metterei la regola che vieta la numerazione creativa, come fanno in Francia -