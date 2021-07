Formula 1 - Inizia la nuova era: ecco come saranno le vetture 2022 (Di giovedì 15 luglio 2021) La nuova era della Formula 1 Inizia ufficialmente oggi con la presentazione della nuova vettura nata dai rivoluzionari regolamenti del 2022. Nel corso di "Formula One Begins", i fan di tutto il mondo hanno potuto ammirare per la prima volta un modello a grandezza naturale della nuova vettura, scoprendo tutte le novità che caratterizzeranno questi nuovi gioielli a quattro ruote. Cambio radicale. Quella presentata oggi è la più grande rivoluzione tecnica che la Formula 1 ha conosciuto finora. Un cambio di regolamento tecnico importante che riguarda tutte ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 luglio 2021) Laera dellaufficialmente oggi con la presentazione dellavettura nata dai rivoluzionari regolamenti del. Nel corso di "One Begins", i fan di tutto il mondo hanno potuto ammirare per la prima volta un modello a grandezza naturale dellavettura, scoprendo tutte le novità che caratterizzeranno questi nuovi gioielli a quattro ruote. Cambio radicale. Quella presentata oggi è la più grande rivoluzione tecnica che la1 ha conosciuto finora. Un cambio di regolamento tecnico importante che riguarda tutte ...

RomanoTrullese : @Annamaria1897 Più tardi inizia e meglio è bisogna dare il tempo a Allegri di trovare la formula giusta - FabriMagic : Formula 1 | Inizia la nuova era: presentato il concept F1 2022. - di Paolo Senni #formula1 #SkyMotori #BritishGP - infoitsport : Formula 1 - Inizia la nuova era: ecco come saranno le vetture 2022 - - dinoadduci : Formula 1 - Inizia la nuova era: ecco come saranno le vetture 2022 - viaggiareonthe1 : Formula 1 - Inizia la nuova era: ecco come saranno le vetture 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Inizia Formula 1 - Inizia la nuova era: ecco come saranno le vetture 2022 - Quattroruote.it Quattroruote Come sarà la Formula 1 il prossimo anno A Silverstone è stato presentato il prototipo delle auto che gareggeranno nel 2022, con molte novità nella forma e accompagnate da modifiche al ...

A Silverstone è stato presentato il prototipo delle auto che gareggeranno nel 2022, con molte novità nella forma e accompagnate da modifiche al ...