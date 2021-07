Formula 1 - Inizia la nuova era: ecco come saranno le vetture 2022 (Di giovedì 15 luglio 2021) La nuova era della Formula 1 Inizia ufficialmente oggi con la presentazione della nuova vettura nata dai rivoluzionari regolamenti del 2022. Nel corso di "Formula One Begins", i fan di tutto il mondo hanno potuto ammirare per la prima volta un modello a grandezza naturale della nuova vettura, scoprendo tutte le novità che caratterizzeranno questi nuovi gioielli a quattro ruote. Cambio radicale. Quella presentata oggi è la più grande rivoluzione tecnica che la Formula 1 ha conosciuto finora. Un cambio di regolamento tecnico importante che riguarda tutte ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 luglio 2021) Laera dellaufficialmente oggi con la presentazione dellavettura nata dai rivoluzionari regolamenti del. Nel corso di "One Begins", i fan di tutto il mondo hanno potuto ammirare per la prima volta un modello a grandezza naturale dellavettura, scoprendo tutte le novità che caratterizzeranno questi nuovi gioielli a quattro ruote. Cambio radicale. Quella presentata oggi è la più grande rivoluzione tecnica che la1 ha conosciuto finora. Un cambio di regolamento tecnico importante che riguarda tutte ...

F1 | Stagione 2022, Pirelli spiega le mescole da 18? Una delle novità di maggior rilievo per la Formula 1® nel 2022 saranno i pneumatici Pirelli da 18 pollici, sviluppati per le nuove monoposto presentate oggi. A cambiare è la misura dei cerchi: 5 polli ...

