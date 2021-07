Formazione e ricerca, patto di collaborazione tra Suor Orsola Benincasa e Guardia di finanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Una collaborazione culturale, scientifica e didattica finalizzata alle nuove esigenze della Formazione continua. E l’obiettivo dell’intesa sottoscritta tra il Comando regionale Campania della Guardia di finanza e l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Obiettivo: favorire la Formazione del personale della Guardia di finanza mediante la partecipazione alle attività didattiche dell’Ateneo, ma anche promuovere l’organizzazione e la partecipazione a seminari, workshop, convegni, eventi e ricerche su temi di reciproco ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 luglio 2021) Unaculturale, scientifica e didattica finalizzata alle nuove esigenze dellacontinua. E l’obiettivo dell’intesa sottoscritta tra il Comando regionale Campania delladie l’Universitàdi Napoli. Obiettivo: favorire ladel personale delladimediante la partecipazione alle attività didattiche dell’Ateneo, ma anche promuovere l’organizzazione e la partecipazione a seminari, workshop, convegni, eventi e ricerche su temi di reciproco ...

