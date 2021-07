Foresta pluviale | il CO2 viaggia veloce in Amazzonia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ridurre le emissioni è più urgente che mai affermano gli scienziati con le foreste che producono più di un miliardo di tonnellate di anidride carbonica all’anno. Infatti gli scienziati hanno confermato per la prima volta che laamazzonica emette più anidride carbonica di quanta ne sia in grado di assorbire. Un vero dramma ambientale che rischia

... della sua condivisione di vedute con Donald Trump e delle politiche che hanno portato al taglio del 40% dei fondi per la protezione dellaAmazzonica , con il conseguente aumento di ...Eravamo con altri venti sconosciuti, ci siamo messi tutti in fila ai bordi dellae poi abbiamo bevuto tè alla citronella fino a quando, non per nostra volontà, abbiamo vomitato ...La foresta pluviale e l'Amazzonia sono da sempre definite il polmone verde della Terra ma l'inquinamento sta distruggendo tutto.Il presidente del Brasile è stato portato in un ospedale militare nella mattinata del 14 luglio a causa di forti dolori addominali: dovrebbe rimanere sotto osservazione per i prossimi due giorni ...