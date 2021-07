Food | Scuola Tessieri forma chef e pasticceri di domani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Labitalia) - Capitale umano, gioco di squadra, cultura e organizzazione. Anche il mondo della ristorazione si mobilita e guarda avanti, e lo fa a partire dallazione., la più grandedi cucina del Centro-Sud Italia, con sede a Pisa, lancia i suoi nuovi corsi professionali di cucina ea con lo slogan 'Next Generation Cook', decidendo di fare proprie le priorità strategiche indicate per far ripartire la crescita e migliorare la competitività di un settore che più di ogni altro ha patito l'anno e mezzo dall'emergenza Covid. L'obiettivo: ...