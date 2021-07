Fonseca: «Serie A tra i campionati migliori. Spinazzola meritava la finale» (Di giovedì 15 luglio 2021) Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha espresso le proprie considerazioni sulla Serie A e alcuni suoi ex calciatori Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha espresso le proprie considerazioni sulla Serie A e alcuni suoi ex calciatori. Le parole a Record. Serie A – «Da quando sono arrivato in Italia, ho cercato di segnalare agli spettatori esterni che la Serie A è uno dei campionati più forti del mondo. È un campionato d’attacco, contrariamente alla credenza popolare, basta guardare il numero di gol che vengono segnati. È un campionato rigido dal punto di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Paulo, ex allenatore della Roma, ha espresso le proprie considerazioni sullaA e alcuni suoi ex calciatori Paulo, ex allenatore della Roma, ha espresso le proprie considerazioni sullaA e alcuni suoi ex calciatori. Le parole a Record.A – «Da quando sono arrivato in Italia, ho cercato di segnalare agli spettatori esterni che laA è uno deipiù forti del mondo. È un campionato d’attacco, contrariamente alla credenza popolare, basta guardare il numero di gol che vengono segnati. È un campionato rigido dal punto di ...

Roma, Fonseca: 'Cristante è un esempio. Spinazzola? Il migliore' ROMA - In un'intervista al giornale portoghese Record , l'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini e della vittoria a Euro2020 , in particolare dei due giocatori che lui stesso ha allenato nelle ultime due stagioni, Bryan Cristante e Leonardo ...

