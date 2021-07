Advertising

acmilan : Grazie a #FondazioneMilan e alla generosità della grande famiglia rossonera, apre a Milano un nuovo Hub alimentare… - CCokina12 : RT @acmilan: Grazie a #FondazioneMilan e alla generosità della grande famiglia rossonera, apre a Milano un nuovo Hub alimentare nel Quartie… - MilanNewsit : Fondazione Milan, apre a Milano un nuovo hub contro lo spreco alimentare - AgenziaFood : #Milano grazie a #FondazioneMilan apre il nuovo hub contro #sprecoalimentare @acmilan @ComuneMI… - sportli26181512 : #Notizie Fondazione Milan, inaugurato il nuovo hub contro lo spreco alimentare: Taglio del nastro per il nuovo Hub… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Milan

Il comunicato diche prosegue con le iniziative benefiche sul territorio milanese e non solo., l'ente legato al club rossonero ed ideato per iniziative extra - calcio, ha ...Oltre ai partner storici dell'iniziativa, questa apertura - ha fatto sapere palazzo Marino in una nota - è stata resa possibile grazie al contributo di 75mila euro di, che ha ..."In tanti anni, la nostra Casa l'abbiamo vista caotica, rumorosa, piena, a volte strapiena. Mai era stata così vuota e silenziosa come in alcuni momenti del primo lockdown. Per il modo in cui abbiamo ...Un progetto reso possibile grazie alla generosità della grande famiglia rossonera, il cui contributo è stato raccolto nel programma "Assist" della Fondazione, in occasione dell'iniziativa "Derby Toget ...