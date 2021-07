Fond. Brunello e Federica Cucinelli, Arcidiocesi e Eni insieme per restauro facciate del duomo di Perugia (Di giovedì 15 luglio 2021) Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, l’Arcidiocesi di Perugia ed Eni gas e luce insieme per il restauro delle facciate della Cattedrale di San Lorenzo in Perugia. Si è svolta questa mattina, infatti, alla presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Gualtiero Bassetti, di Brunello Cucinelli Presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, di Alberto Chiarini Amministratore Delegato di Eni gas e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021)azione, l’died Eni gas e luceper ildelledella Cattedrale di San Lorenzo in. Si è svolta questa mattina, infatti, alla presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Gualtiero Bassetti, diPresidente dellaazione, di Alberto Chiarini Amministratore Delegato di Eni gas e ...

Brunello Cucinelli, Fedone colloca 0,95% per progetto borgo Solomeo (Teleborsa) – Fedone, società che controlla Brunello Cucinelli con il 51% e che fa capo al fondatore, ha avviato la cessione di massime 646.000 azioni ordinarie Brunello Cucinelli, pari allo ...

