Florenzi saluta il PSG: «Un grande privilegio e opportunità di crescita»

Alessandro Florenzi saluta definitivamente il Paris Saint Germain: ecco il messaggio del difensore della Roma e della Nazionale Alessandro Florenzi ha salutato il Paris Saint Germain. Il campione d'Europa con la Nazionale di Mancini torna a Roma dopo l'anno in prestito ai parigini. «È il momento di salutarci. È stato un grande privilegio far parte di questa famiglia. È stata una grande opportunità di crescita. Ringrazio davvero tutti. Lo staff, gli allenatori, i dirigenti e i compagni di squadra. Vi auguro il ...

