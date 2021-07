Florenzi saluta il PSG | “È stato un grande privilegio Grazie a tutti”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Alessandro, fresco vincitore del titolo di campione d’Europa con la Nazionale italiana, hato il PSG sui social. Dopo aver giocato in prestito la scorsa stagione nella squadra di Pochettino, l’esterno è ritornato nuovamente alla Roma. Ecco il messaggio di ringraziamenti del giocatore nei confronti del club parigino. “Ora è il momento dirci. Èunfar parte di questa famiglia. Unaopportunità di crescita. Ringrazio davvero. Lo staff, gli allenatori, i dirigenti e i compagni di squadra. Vi auguro il ...

Advertising

zazoomblog : Florenzi saluta il PSG: «Un grande privilegio e opportunità di crescita» - #Florenzi #saluta #grande #privilegio - Lodamarco1 : RT @CalcioPillole: #Florenzi saluta il #PSG e torna alla #Roma, ma il suo futuro è sempre incerto. - CalcioPillole : #Florenzi saluta il #PSG e torna alla #Roma, ma il suo futuro è sempre incerto. - CinqueNews : Florenzi saluta il Psg: «Grazie di tutto, è stato un privilegio» - tuercasjavi : RT @GoalItalia: 'È stato un grande privilegio far parte di questa famiglia' ?? Il messaggio di Alessandro Florenzi al PSG ?????? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi saluta

Alessandrodefinitivamente il Paris Saint Germain: ecco il messaggio del difensore della Roma e della Nazionale Alessandroha salutato il Paris Saint Germain. Il campione d'Europa con la ...Alessandrodefinitivamente il PSG. E lo fa con un messaggio scritto su Instagram: "Grazie PSG! È stato un anno incredibile, in una città straordinaria. È arrivato il momento dei saluti. Essere ...Vi auguro il meglio. Merci". Così Alessandro Florenzi saluta via social il Paris Saint Germain e i suoi tifosi. L'esterno di proprietà della Roma non è stato riscattato dal PSG e pertanto tornerà nel ...Il messaggio di Alessandro Florenzi, laterale della Nazionale e fresco campione d'Europa con l'Italia, che dice addio al PSG e torna alla Roma.