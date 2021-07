Flore Vasseur | La mia crociata con Marion Cotillard

(Di giovedì 15 luglio 2021) «Eravamo a un evento di attivisti, tre anni fa, e tutti si agitavano: “Arriva, arriva!”. La mia reazione? Sbuffavo, le celebrity proprio non mi interessano» ride oggi, regista di Bigger Than Us, il documentario ambientalista prodotto dalla star francese e presentato al Festival di Cannes nella neonata sezione Cinema for the Climate. «È stata lei a rompere il ghiaccio: “Questo è il mio numero, pranziamo assieme domani?”. Mi ha salvato la vita: stavo finendo in bancarotta per questo progetto e invece, improvvisamente, si sono aperte tutte le ...

Agenzia ANSA

Spread the love French directorhas opened up about her journey from high - flying entrepreneur in New York City to filmmaker whose feature debut "Bigger Than Us," co - produced with Marion Cotillard, premiered at ...Una giovane attivista è al centro del documentario Bigger than us dicoprodotto da Marion Cotillard. La 18enne Melati lotta contro l'inquinamento da plastica che ha devastato il suo ...Al Festival di Cannes tutti schierati a salvezza dell'ambiente. È quasi una squadra di calcio quella che oggi il Festival di Cannes schiera a difesa del pianeta e ...Un anno di riflessione, un’edizione, quella del 2020, resa fantasma dal Covid. Un'ombra che pesa ancora. Per Cannes, il festival cinematografico più importante al mondo, non si trattava di riprendere ...