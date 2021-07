Firenze | si potrà vaccinare il 17enne che portò i genitori No Vax in tribunale

(Di giovedì 15 luglio 2021) commenta Alla fine ha vinto lui. Ilfiorentino che si è rivolto a un avvocato per potersinonostante il parere contrario deiNo Vaxricevere la sua dose. 'Il padre e la ...

Advertising

Corriere : Firenze, il 17enne che si era rivolto a un avvocato contro i genitori no-vax si potrà v... - Corriere : Firenze, il 17enne che si era rivolto a un avvocato contro i genitori no-vax si potrà vaccinare - bizcommunityit : Firenze, il 17enne che si era rivolto a un avvocato contro i genitori no-vax si potrà vaccinare - fanpage : Il 17enne che aveva chiesto l’assistenza di un avvocato per conseguire il vaccino anti-Covid contro il volere della… - morenoAlmare : Firenze, il 17enne che si era rivolto a un avvocato contro i genitori no-vax si potrà vaccinare -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze potrà

La Repubblica Firenze.it

... il 37enne ha dormito in un altro albergo di Abano Terme salvo poi decidere di spostarsi al. Ma allora, per quale motivo era nudo? Un rebus che probabilmentechiarire solo l'autopsia.Il dato è stato anticipato sui canali social dal presidente della Regione Eugenio Giani, in attesa del bollettino ufficiale quotidiano, dove simonitorare anche l'andamento dei ricoveri. Quello ...