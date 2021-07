Firenze | i genitori no vax gli impediscono di vaccinarsi | 17enne va dall’avvocato e ottiene la prenotazione

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il giovane ha presentato una diffida, ottenendo la liberatoria: «Ma non ci assumiamo nessuna responsabilità»

In un primo tempo i genitori avevano deciso di non firmare la liberatoria, ma poi avrebbero cambiato idea di fronte all'intenzione del figlio di avviare un confronto davanti all'organo di mediazione del tribunale di Firenze. 'Matteo potrà finalmente vaccinarsi! Il 17enne fiorentino con i genitori no vax...