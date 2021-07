Fiorentina, ore decisive per il futuro di Antognoni. La moglie: “Come finirà lo hanno capito tutti” (Di giovedì 15 luglio 2021) E’ previsto probabilmente domani l’incontro decisivo per il futuro di Giancarlo Antognoni all’interno della Fiorentina. Il direttore generale dei gigliati, Joe Barone, incontrerà la bandiera viola per ribadirgli l’offerta di capo scouting del settore giovanile e non di club manager della prima squadra, ruolo nel quale vorrebbe rimanere l’ex giocatore, per nulla convinto dalla “retrocessione” nelle giovanili. E intanto, la moglie Rita scrive su Facebook: “Esattamente 5 anni fa rientrasti nel club del tuo cuore dopo un’attesa durata 13 anni grazie ai Della Valle, ma soprattutto ai tifosi che con la loro forza ti ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) E’ previsto probabilmente domani l’incontro decisivo per ildi Giancarloall’interno della. Il direttore generale dei gigliati, Joe Barone, incontrerà la bandiera viola per ribadirgli l’offerta di capo scouting del settore giovanile e non di club manager della prima squadra, ruolo nel quale vorrebbe rimanere l’ex giocatore, per nulla convinto dalla “retrocessione” nelle giovanili. E intanto, laRita scrive su Facebook: “Esattamente 5 anni fa rientrasti nel club del tuo cuore dopo un’attesa durata 13 anni grazie ai Della Valle, ma soprattutto ai tifosi che con la loro forza ti ...

Advertising

violanews : TMW: #Lirola verso il #Marsiglia, ore caldissime. Per la fascia viola un nome nuovo #Fiorentina - sportface2016 : #Fiorentina, ore decisive per il futuro di #Antognoni. La moglie: 'Come finirà lo hanno capito tutti...' - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? Gazzetta: 'Sorpresa #Vlahovic: c'è la richiesta di un top club, arriva la risposta' ?? 'In queste ore si è mosso il #To… - ProfidiAndrea : ?? Gazzetta: 'Sorpresa #Vlahovic: c'è la richiesta di un top club, arriva la risposta' ?? 'In queste ore si è mosso i… - Fiorentinanews : #Messias si allontana dalla #Fiorentina. Ore decisive per il futuro del brasiliano. Promesso sposo di #Juric al… -