Fiorentina, no al Tottenham per Vlahovic: ma a 60 milioni Commisso vacilla (Di giovedì 15 luglio 2021) Calciomercato Fiorentina: il Tottenham fa sul serio per Vlahovic. I viola resistono, ma a 60 milioni cominceranno a vacillare Gli occhi del Tottenham su Dusan Vlahovic. Gli Spurs cominciano a fare sul serio per l’attaccante della Fiorentina e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha già bussato alla porta dei viola per il giovane bomber. Il club toscano ha risposto no, ma i londinesi non si arrendono. Nel caso di maxi cessione di Harry Kane al Manchester City, infatti, il Tottenham avrebbe in mano un bel bottino per affondare il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Calciomercato: ilfa sul serio per. I viola resistono, ma a 60cominceranno are Gli occhi delsu Dusan. Gli Spurs cominciano a fare sul serio per l’attaccante dellae, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha già bussato alla porta dei viola per il giovane bomber. Il club toscano ha risposto no, ma i londinesi non si arrendono. Nel caso di maxi cessione di Harry Kane al Manchester City, infatti, ilavrebbe in mano un bel bottino per affondare il ...

Advertising

capuanogio : ??La #Fiorentina ha respinto un'offerta da 40 milioni per #Vlahovic presentata dal #Tottenham che sta ipotizzando u… - ilPentasport : Gazzetta, il #Tottenham piomba su #Vlahovic. No della #Fiorentina , ma a 60 milioni... - MarinoEugenio_ : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, il #Tottenham piomba su #Vlahovic: offerta da 40 milioni rifiutata da #Commisso. Richiesta monstre della… - calciomercatoit : ?? #Juventus, il #Tottenham piomba su #Vlahovic: offerta da 40 milioni rifiutata da #Commisso. Richiesta monstre del… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ??La #Fiorentina ha respinto un'offerta da 40 milioni per #Vlahovic presentata dal #Tottenham che sta ipotizzando un dopo #… -