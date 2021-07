Fiorentina | Italiano | «Porto cuore e identità» E anche un pensiero ai lavoratori della Gkn

(Di giovedì 15 luglio 2021) Parola al tecnico arrivato dallo Spezia con qualche peripezia: «Sento di avere una grande responsabilità e darò tutto me stesso per questa maglia, darò il mioe voglio diventare qui un allenatore importante». Quindi programmi ambiziosi e unaiGkn L'articolo proviene da Firenze Post.

Vincenzo è stato presentato dalla in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni durante la presentazione Vincenzo è stato presentato oggi dalla. Ecco le sue parole in ...Giornata di presentazioni in casa. Nella splendida cornice della terrazza Michelangelo è in programma questa mattina la conferenza stampa del nuovo tecnico viola Vincenzo. Assieme al mister, che ha firmato ...