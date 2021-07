Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, ecco Italiano: 'Porterò cuore e identità': Il tecnico: 'Voglio diventare qui un allenatore importante'… - sportli26181512 : #Fiorentina, ecco Italiano: 'Difendere bene, attaccare meglio. Vlahovic? Straordinario' - sportli26181512 : Fiorentina, ecco Italiano: 'Difendere bene, attaccare benissimo. Viola un orgoglio, Vlahovic diventerà un top': Vin… - Deiana_Luca9 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, ecco #Italiano : 'Difendere bene, attaccare benissimo. Viola un orgoglio, #Vlahovic diventerà un top' https://t.… - cmdotcom : #Fiorentina, ecco #Italiano : 'Difendere bene, attaccare benissimo. Viola un orgoglio, #Vlahovic diventerà un top'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ecco

Voglio che la, al di là delle valutazioni che faremo per il mercato, diventi una squadra con una sua identità, giochi senza paura, sempre con il fuoco dentro. C'è voglia di rivalsa dopo ...Vincenzo Italiano è stato presentato dallain conferenza stampa:le sue dichiarazioni durante la presentazione Vincenzo Italiano è stato presentato oggi dallale sue parole in conferenza stampa.- "Quando ti chiama un club come la, ci deve essere sicuramente grande orgoglio per chiunque. Poteva essere qualcosa di più ...A fine conferenza stampa Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei tifosi via social ufficiali della Fiorentina. Ecco le sue risposte: Che effetto fa essere considerato l'erede di ...FIRENZE - "Sento di avere una grande responsabilità e darò tutto me stesso per questa maglia, darò il mio cuore e voglio diventare qui un allenatore importante". Così Vincenzo Italiano nel suo primo i ...